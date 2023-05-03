Высокооплачиваемая работа для девушек в Италии

Работа для девушек в Италии

Если у вас за плечами неплохой ВУЗ, но вам трудно найти работу по своей специальности, то мы рекомендуем сменить вектор поиска. Обычно трудности в поиске работы возникают из-за отсутствия опыта у молодых девушек. Но где можно найти его, если девочка только что закончила институт?

Получается, что хорошая работа для девушек практически не встречается. И поэтому они вынуждены оставаться на тех местах, где мало платят. Либо там приходится работать каждый день, а времени свободного мало.

Но ведь красивые девушки должны наслаждаться молодостью, брать от жизни всё!

Если вы чувствуете, что вам пора что-то изменить в жизни, то не покидайте наш сайт. Здесь собраны самые лучшие вакансии для девушек в Италии. А почему именно Италия? Об этом мы расскажем далее. Также вы узнаете, какие преимущества работы в этой стране, кем можно работать без опыта и образования.

При этом мы расскажем о требованиях в эскорт агентствах. Если вас интересует работа в Италии для русских девушек, то места лучшего для поиска вакансий вы не найдёте.

Почему стоит обратить внимание на эту работу

Если вас интересует работа на консумации или в любом другом направлении сферы досуга Италии, то, скорее всего, вы хотите изменить свою жизнь. Возможно, вам не нравится ваша работа, где очень мало платят. Или же с заработком всё хорошо, но вы не согласны тратить столько времени на него.

Ведь молодым девушкам часто хочется свободы, отдыха. А тут приходится работать. И ладно, если понятны карьерные перспективы. Но бывают случаи, когда непонятно, что ожидать в будущем.

Возможно, вы получили какую-то специальность, но потом поняли, что это не ваше. А больше вы ничего делать не умеете. Но и работать по специальности не хочется. Тогда вы ищите другое направление, где минимальные требования. Такой сферой может стать консумация в Италии.

Особенно эта работа подойдёт вам, если вы знаете иностранные языки и хотите себя реализовать за границей. Сфера досуга даст большие перспективы в разных направлениях.

Например, если у вас идеальная внешность, то один из клиентов сможет пригласить в модельный бизнес. Либо вы можете оказаться на ТВ, в кино. Возможностей много, и ими можно и нужно пользоваться.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Италии

В Италии всегда можно было получать много. И теперь такая возможность есть у обычных русских девочек. Если вы живёте в Москве, Красноярске или каком-то селе, то всё равно можете попасть в любой крупный город Италии.

Но дело в том, что в странах бывшего СССР возник стереотип о том, что получать большие деньги просто так почти нельзя. И якобы все эти объявления от мошенников, которые крадут молодых девушек, продают в рабство. Мы можем точно сказать, что такие случаи бывают.

Но мошенники публикуют свои предложения на подозрительных сайтах. У нас же такой проблемы нет, поскольку каждое объявление проходит тщательную модерацию. И здесь вакансии от настоящих агентств в сфере эскорта. Которые готовы платить вам свыше 10 000 евро.

Пусть эта сумма не кажется вам заоблачной. Ведь в Италии очень приличная часть получает зарплату, которая сопоставима с этой суммой. Но для России или Украины это большие деньги.

Представьте, что вы работаете несколько месяцев. За это время у вас получится без труда накопить не только на хорошую новостройку, но и на автомобиль.

Либо вы можете поработать год и купить себе квартиру в самой Италии. Возможно, вы осуществите свою мечту. Сможете утром пить на балконе кофе, смотреть на море и наслаждаться ярким солнцем.

Но 10 000 евро – совсем не предел. Это минимальная сумма, которая фигурирует в объявлениях. Обычно девушки получают в полтора раза больше. А если постараются, найдут себе постоянных щедрых клиентов, то смогут рассчитывать на цифры в несколько раз большие.

Если вы получаете хотя бы 10 000 евро, то легко сможете:

путешествовать несколько раз в год в разные уголки мира;

питаться только в ресторанах или заказывать еду на дом;

следить за собой с помощью элитных фитнес-залов, косметологов;

баловать себя модными вещами в одной из самых модных стран мира;

учиться в престижном университете, оплачивая дорогостоящее обучение.

Работа в Италии для девушек

Конечно же, зарплата является самой важной причиной, почему молодые девочки из России ищут работу в Италии. Но не только ради хороших денег стоит обращать внимание на сферу эскорта. Также данная работа выделяется следующими преимуществами, о которых поговорим подробнее.

Среди них:

график работы;

возможность завести крутые знакомства;

конфиденциальность;

помощь с переездом, жильём, визой.

Скорее всего, вы знаете, как трудно работать сутками или по графику 5/2. Как правило, времени на личную жизнь мало, приходится вставать рано, ложиться поздно. Тут ещё и домашние дела надо сделать. А если есть любимый человек или дети, то на них времени точно не останется.

Поэтому большинство агентств предоставляют девочкам самостоятельно устанавливать свой график. Да, дамы смогут выставлять выходные и рабочие дни. Если девочка решит отдохнуть с подругами, куда-то съездить, то никаких проблем. Ведь молодость для того и существует, чтобы наслаждаться ей.

Молодым девочкам жильё предоставляется. Агентства понимают, как сложно девушкам впервые в чужой стране. Поэтому работодатель берёт на себя обязательства по поиску апартаментов, их оплаты. Это особенно полезно на первых порах, когда человек только привыкает к новым реалиям.

К тому же агентства берут на себя расходы по перелёту в Италию. За каждой девочкой закрепляют куратора, который также поможет с оформлением рабочей визы, без которой в стране не работать. И ещё одно преимущество такого помощника – он помогает в бытовом и рабочем плане.

Обычно уходит до двух недель, чтобы девушка адаптировалась полностью!

Из-за того, что девочки работают в сфере досуга, консумации, им будут попадаться мужчины, которые готовы платить большие деньги за отдых. Это могут быть бизнесмены, политики, спортсмены, менеджеры и люди из высших кругов.

Поэтому можно понять, какие возможности открываются для знакомства. Не редки случаи, когда дамы удачно выходили замуж за таких клиентов. А потом никогда не нуждались в деньгах.

Работа для девушек в Италии

Италия всегда считалась одной из самых развитых стран не только Европы, но и мира. Уровень жизни в этом государстве всегда на высшем уровне. К тому же заработная плата в любой профессии здесь в разы больше, чем в России. Перед молодой девушкой открываются многие двери в плане развития карьеры.

Дамы, которые решили на переезд в Италию, Милан или другой крупный город страны, получат много бонусов. Во-первых, они будут жить в развитой стране с большим уровнем культуры. В стране, в которой родилось столько великих людей, где почти весь год светит солнце, а на ужин подают вкуснейшее вино.

Во-вторых, здесь можно получать очень большие деньги и не отказывать себе. Девушки даже без опыта работы могут рассчитывать на ежедневные выплаты и размер оклада свыше 10 000 евро. На эти деньги можно жить на широкую ногу в самой Италии. А уж о странах бывшего СССР нечего и говорить.

Благодаря такому заработку можно:

посещать курорты Италии;

обедать каждый день в дорогих ресторанах;

учиться в крутом институте.

Италия даёт большие возможности для развития карьеры, обретения финансовой независимости. В этой стране очень много богатых и влиятельных людей, которые специально приезжают отдохнуть. А отдых в компании с красивой русской девушкой для них один из приоритетных.

Мы считаем, что уже эти причины должны подвигнуть на поиск работы здесь. Мы готовы предложить вам десятки проверенных объявлений от элитных российских и итальянских агентств.

Они предлагают поработать хостес в ночном клубе, моделью, массажисткой, эскортницей и т.п. Выбор большой, и наши девочки всегда будут в топе, поскольку девушек славянской внешности в Италии любят больше.

Работа в Риме для девушек

Высокооплачиваемая работа для девушек в Италии имеет некоторые критерии. Но предупредим сразу, что девушкам не понадобится опыт работы или специальное образование.

Каждое эскорт – агентство представляет свой список требований. И с каждым вы можете ознакомиться, если загляните в объявления.

Поэтому мы можем предложить вам стандартный список требований, который встречается наиболее часто:

знание английского языка;

совершеннолетний возраст;

коммуникабельность;

сексуальная внешность;

стрессоустойчивость;

артистизм.

Итак, самое главное требование – всем девочкам должно быть 18 лет. Здесь можно встретить дам за 40 лет, но это большая редкость. Обычно в Италии у мужчин пользуются успехом девушки от 18 до 35 лет.

Хотя, если дама выглядит идеально в 45 лет, то у неё точно найдутся поклонники среди богатых клиентов. И она сможет рассчитывать на хорошую зарплату.

Среди второстепенных критериев выделяется красивая внешность. Агентства ищут девочек, которые любят и умеют за собой ухаживать. Если вы часто замечаете, как на вас кидают голодные взгляды мужчины, то успех вам обеспечен.

Итальянские клиенты любят ухоженных дам, которые посещают косметологов, парикмахеров, спортзал!

Однако отметим, что понятие красоты относительное. Ведь вкусы у мужчин разные. Поэтому агентства ищут разных девушек, и формы зачастую неважны. Ухоженность и аккуратность важнее в этом плане.

Одна из особенностей работы в Риме – общение с гостем. Поэтому дамы должны быть коммуникабельными, уметь и любить общаться. Только так они смогут расположить к себе мужчин. Те любят девушек, которые поддерживают разговор, обладают артистизмом. Ведь он поможет ей играть определённую роль, за которую мужчина будет платить большие деньги.

Кроме этого, желательно знание языка. Ведь только так легче выстроить контакт с мужчиной, расположить его к себе. Италия – страна, в которой множество представителей различных государств, культур.

Хорошо, если вы знаете итальянский – тогда клиентов будет много среди местного населения. Но если нет таких знаний, то английский вам точно поможет.

Работа в Милане для девушек

Данная работа в Милане не так популярна, как может показаться. Направление довольно прибыльное, имеет массу преимуществ, но немногие дамы решаются на переезд в другую страну. Но кем там можно работать? На нашем сайте вы можете найти разные вакансии, где требуются дорогие девушки, знающие, как себя вести с клиентами.

Обычно, можно встретить объявления с набором хостес в ночной клуб, эскортниц, массажисток, моделей.

Если с моделями и массажистками всё более-менее ясно, то про хостес и экскортниц расскажем подробнее. Первые – девушки, которые встречают гостей в барах, клубах и делают всё возможное, чтобы клиенты оставили больше денег.

Например, общаются с ними, проводят досуг. Мужчины угощают дам, заказывают у заведения разные услуги. А оно потом платит определённый процент девушки с дохода от её столика.

Эскортницы обычно сопровождают мужчин на отдыхе, мероприятиях различных. У богатых клиентов нет времени на личную жизнь, поэтому они предпочитают платить деньги агентствам, чтобы те им предоставляли на время красивых девочек. И мужчины за свой счёт возят дам по курортам, дарят им подарки. А девушки к тому же ещё и деньги от агентства получают.

Иногда дамы сопровождают мужчин на светских мероприятиях, где принято появляться с девушками. И девочкам приходится играть определённую роль возлюбленной, общаться с другими людьми, чтобы повысить своего клиента в глазах других.

Жить и много получать в Италии – вполне реально. Это не сказка, и вы можете изменить свою жизнь на 180 градусов.

Если у вас есть желание, то сделайте первый шаг и откликнитесь на понравившуюся вакансию!