Испания
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☀️🌴 🇪🇸 Замечательная возможность работать в солнечной Испании с фиксированной ставкой и ежедневными выплатами!👏🏻👏🏻👏🏻🥳🥳🥳Заработок в час: UAH
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Испания 🔥МАДРИД🔥 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 ◦ Тур от 2 недель ◦ Работа 60/40 (60 ваши) ◦ Инколл,Заработок в час: 300 UAH
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Испания – одна из прекрасных стран во всём мире. Сиесты, танцы, быки, океаны и моря, горы, свежий воздух. А испанский язык звучит как музыка. В солнечной Испании, как кажется, не бывает плохих дней и плохого настроения. Жить там – мечта многих молодых девушек во всём мире. Но именно у вас есть возможность наслаждаться там своей жизнью.
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Преимущества работы в Испании для девушек
Теперь детально рассмотрим, какие преимущества в работе для девушек:
- Высокая зарплата. В простых агентствах предлагают доход от 12 000 евро в первый месяц. Элитные работодатели увеличивают эту цифру в два раза. Но даже 12 000 евро хватит для того, чтобы за полгода накопить себе на дом в Испании, иномарку. Уровень дохода зависит только от девушки. Он складывается из её зарплаты, чаевых, премий и подарков богатых клиентов.
- Гибкий график. Согласитесь, что графики 5/2 или 2/2 забирают много сил. Зачастую даже любимая работа становится обузой, когда не остаётся времени на себя. А особенно это важно в молодости, когда есть силы и желания развиваться или отдыхать. Но на это нет времени. Здесь девушки сами смогут выбирать, когда и сколько им работать.
- Поддержка. За каждой дамой закреплён личный куратор, который будет помогать в бытовых и рабочих вопросах. Также агентства покупают билеты на самолёт до Испании, арендуют жильё, оформляют рабочие визы.
Работа в Испании без опыта
Почему все уверены, если высокооплачиваемая работа, то необходим опыт или специальные знания? В сфере досуга это не играет никакой роли, поскольку здесь на первый план выходят другие требования. Из-за специфики работы в Мадриде, которая связана с общением, предоставлением досуга мужчинам, важнее становится привлекательность и коммуникабельность девушки.
Мужчины Испании знают в девушках толк, поэтому их привлекают только ухоженные дамы. Если вы знаете, что нравитесь мужчинам, то в Испании у вас не будет отбоя от клиентов. Местные умеют и любят флиртовать, ухаживают за собой. Поэтому требуют такого же от девушек.
Испанцы – очень общительный народ с простым по восприятию языком. Богатые клиенты, у которых нет времени на личную жизнь, зачастую предпочитают посещать питейные заведения, где можно пообщаться с девушками. Они их угостят, подарят подарок за то, что она провела пару часов в их компании. Поэтому довольно важно, чтобы девочки, которые хотят работать в сфере досуга, любили и умели общаться. Конечно, без знания иностранного языка никуда. Идеально, если дама знает испанский и английский. Так она точно сможет общаться со всеми клиентами. Если знает только английский, то тоже сможет рассчитывать на минимальный доход. Просто клиентов будет сложнее искать.
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